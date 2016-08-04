У Львові відкриють 51 додаткову групу в дитсадках (список)

Цьогоріч у Львові планують відкрити 51 додаткову групу для дітей дошкільного віку, що надасть змогу забезпечити дошкільною освітою ще понад 1000 дітей, повыдомляє Zaxid.net.

"Зараз у Львові працює 113 дошкільних навчальних закладів, з них 95 –комунальної форми власності, 8 – навчально-виховних комплексів та 10 –приватної форми власності. Загалом вони дозволяють охопити майже 28 тисяч дітей, повідомили в міському управлінні освіти, передає прес-служба Львівської міськради", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч відкриють ще 44 додаткові групи за адресами:

вул. Зубрівська, 9 (ДНЗ №17) – 10 груп (200 дітей),

вул. Кульпарківська, 182 (ДНЗ № 168) – 14 груп (280 дітей),

вул. Гайдамацька,2а (ДНЗ №95) – 4 групи (80 дітей),

вул. Сміливих, 26 (ДНЗ №42) – 4 групи (80 дітей),

вул. Новознесенська, 42(ДНЗ №14) – 2 групи (40 дітей),

вул. Рильського,9 (ДНЗ №9) – 5 груп (100 дітей),

вул. Варшавська, 126 (СЗШ №23) – 3 групи (60 дітей);

вул. Порічкова, 4а – 2 групи (40 дітей).

А зараз до цього переліку додали ще 7 груп у таких дитсадках:

вул. Копистинського, 14 – 2 групи (40 дітей);

вул. Мазепи, 15 (НВК "Любисток") – 1 група (20 дітей);

вул. Джерельна, (ДНЗ №116) – 4 групи (80 дітей).

Окрім цього, ремонтні та відновлювальні роботи ведуться у приміщеннях, які були вивільнені від орендарів та незабаром відкриють свої двері для дошкільнят, це ДНЗ №102 (вул. Медової Печери, 13), ДНЗ №111 (вул. Виговського, 1) та ДНЗ №97 (вул. Дністерська, 25).

Читайте такожЦього року у Дарницькому районі з’явиться додатково 800 місць для дошкільнят – КМДА

Також у Будинку школяра на вул. Грінченка, 4а оголошено торги на проведення капітальних ремонтних робіт з метою відновлення дошкільних груп.

Зараз на черзі для зарахування до садочків на 1 вересня 2016 року перебуває 9086 дітей, з них лише 5480 можуть бути зарахованими до ДНЗ.

Нагадаємо, для спрощення процедури оформлення дітей на електронну чергу у 2016 році розроблено оновлене положення електронної реєстрації дітей дошкільного віку та шляхи переходу на нову, міську платформу електронної реєстрації, яка працюватиме з 15 серпня 2016 року.

"Батьки дитини матимуть змогу зареєструвати електронну заявку в три ДНЗ, визначаючи їх за пріоритетністю, та можливість редагувати електронну заявку, змінюючи бажані та пріоритетні ДНЗ включно до 10 травня того року, коли дитина йтиме до садка, зокрема при зміні місця проживання чи з інших причин", – зазначили в управлінні освіти ЛМР.