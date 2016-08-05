День вшанування рівноапостольної Марії Магдалини

Цього дня в монастирі вже третій рік поспіль перебуває ікона рівноапостольної Марії Магдалини. Ця ікона була написана ченцями монастиря зі святої гори Афон та дарована Андрію Мацолі, українському меценату, бізнесмену та засновнику «Першої приватної броварні».

"У цій іконі знаходиться частка мощей святої рівноапостольної Марії Магдалини, – розповідає Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. – Ікону передав у Видубицький монастир для поклоніння Андрій Миколайович Мацола, один із видних меценатів Київського партіархату. Ми шануємо його як справжнього партіота нашої держави. Він допомагає не тільки церкві, але й нашій армії та біженцям, і всім, хто постраждав на сході. Ми переживаємо зараз нелегкий час. Але маємо впевненість у нашій перемозі, бо з нами правда. А там, де правда, як я завжди повторюю, там Бог, а де Бог – завжди перемога. Господь своєю силою доведе нас до доброго завершення".

Молитва перед іконою cвятої рівноапостольної Марії Магдалини звільняє від душевних захворювань, а також від шкідливих звичок, які у свою чергу, спричиняють і важкі тілесні хвороби. Перед нею моляться про навернення до віри Христової невіруючих, щоб душа їхня була врятована, про прощення семи смертних гріхів.

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Як відомо, Марія Магдалина – свята, рівноапостольна, мироносиця – родом з містечка Магдали, що колись було розташоване на берегах Генісаретського озера. В Євангелії нічого не сказано про її юність, але є згадки, що була вона вродливою жінкою та хворіла страшною недугою – біснуванням. Після того, як Ісус вигнав із Марії сім бісів, вона змінила своє життя – залишила все та пішла за Христом, ставши Його ученицею. Марія Магдалина була вірна Христові не тільки у хвилини Його слави, але й у моменти приниження, коли сумніви долали навіть Його найближчих учнів. Можливо, саме тому їй першій явився Воскреслий Христос і повелів іти до апостолів, щоб повідомити їм радісну звістку воскресіння. Згодом, після Вознесіння, коли апостоли розійшлися з Єрусалиму проповідувати в усі кінці світу, разом із ними пішла й Марія Магдалина. Кажуть, вона проповідувала в Римі, і саме вона донесла звістку про Воскресіння Христа до імператора Тиверія. За переказами, вона принесла йому червоне яйце як символ Воскресіння, символ нового життя зі словами: "Христос Воскрес!". Звідси й звичай дарувати один одному великодні яйця в день Світлого Христового Воскресіння, що поширився між християнами всього світу.

Свій земний шлях літня Марія Магдалина завершила в Ефесі. Сьогодні частина її мощей перебуває у Франції, у Проважі біля Марселя, де зведений храм, посвячений Святій Марії Магдалині. Також частки мощей рівноапостольної Марії Магдалини зберігаються в різних монастирях святої гори Афон і в Єрусалимі.

Ікона святої у Видубицькому монастирі перебуватиме до 10 серпня.