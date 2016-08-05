На Тернопільщині згоріло 24 га ячменю

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора полі поблизу с. Конюхи Козівського району. До місця події було направлено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу ДПРЧ 18. Крім того, до ліквідації загоряння було залучено 4 трактори та 8 працівників місцевого фермерського господарства.

Вогнем знищено 24 га ячменю на корені. Існувала загроза розповсюдження вогню на решту частину поля, загальною площею 194 га.

Спільними зусиллями рятувальників та працівників сільгосппідприємства пожежу було ліквідовано.

Під час самостійного гасіння пожежі опіки лиця та рук отримав місцевий житель 1947 року народження, якого госпіталізували.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.