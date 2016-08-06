Смертельне ДТП на столичному Печерську: суд заарештував водія вантажівки, який збив комунальника

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

«Шевченківський райсуд столиці сьогодні, 6 серпня, задовольнив відповідне клопотання прокуратури міста Києва, обравши безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного», - написала вона.

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Представник прокуратури нагадала, що експертиза виявила 2,8 проміле алкоголю в крові водія.

Крім того, за її словами, цей чоловік раніше притягувався до відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня в Печерському районі столиці п'яний водій вантажівки збив на смерть працівника комунального підприємства.