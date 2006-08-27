Глобального потепління не буде, буде глобальне похолодання

Глобальне похолодання, яке може початися на Землі вже за 50 років, зміниться потеплінням лише на початку XXII століття, вважають науковці Головної (Пулківської) астрономічної обсерваторії РАН, грунтуючись на даних дослідження сонячного випромінювання.

"На підставі наших досліджень ми розробили сценарій глобального похолодання клімату Землі до середини цього століття і настання чергового 200-річного циклу глобального потепління клімату на початку XXII століття", – розповів в інтерв`ю РІА “Новости” завідувач сектором космічних досліджень Головної астрономічної обсерваторії РАН, доктор фізико-математичних наук Хабібулло Абдусаматов.

Він нагадав, що раніше вчені Пулківської обсерваторії дійшли висновку, що в 2012-2015 році почнеться повільне пониження глобальної температури Землі, яке досягне мінімуму в 2055—2060 роках.

Температура через 50 років може знизитися до позначки так званого маундерівського мінімуму, що мав місце в другій половині XVII століття. Тоді в Голландії промерзли всі канали, а в Гренландії через насування льодовиків люди були вимушені залишити частину поселень.

За словами Абдусаматова, новим доказом щодо наближення глобального похолодання став одержаний від зарубіжних колег лист. "Днями електронною поштою я одержав дуже важливий лист. Західні колеги повідомили, що в 2003-2005 роках спостерігалося деяке охолодження верхніх шарів Світового океану, що повністю відповідає результатам наших досліджень". Зниження глобальної температури почнеться в 2012-2015 роках, вважає дослідник.

"Кіотські ініціативи щодо порятунку планети від парникового ефекту варто відкласти до кращих часів. Глобальний тепловий максимум на Землі вже досягнутий, далі глобальна температура Землі і без Кіотського протоколу піде на спад до кліматичного мінімуму", - сказав Абдусаматов.

Лента.ру