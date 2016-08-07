Очевидці кажуть, що Джанкой оточили російські танки - заступник голови Меджлісу
11:32, 07 серпня 2016Суспільство
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Біля Армянська та Джанкоя помітили великі групи російської техніки.
Очевидці помітили великі групи російської техніки біля Джанкоя і Армянська / УНІАН
Про це у Facebook написав заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль.
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"Очевидці повідомляють про великі групи Російської військової техніки, що знаходяться в районі Армянська та Джанкоя. Сам Джанкой оточений військовими з танками та іншою технікою", - написав Джеляль.
Як повідомлялося, в неділю вранці окупаційна влада Криму заблокувала пропуск на адмінкордоні з Кримом.
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