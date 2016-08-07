Очевидці кажуть, що Джанкой оточили російські танки - заступник голови Меджлісу

11:32, 07 серпня 2016
Суспільство
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Біля Армянська та Джанкоя помітили великі групи російської техніки.

УНИАН

Про це у Facebook написав заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль.

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"Очевидці повідомляють про великі групи Російської військової техніки, що знаходяться в районі Армянська та Джанкоя. Сам Джанкой оточений військовими з танками та іншою технікою", - написав Джеляль.

Як повідомлялося, в неділю вранці окупаційна влада Криму заблокувала пропуск на адмінкордоні з Кримом.

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