На Дніпропетровщині на хабарі спіймали голову сільради

За вказану суму посадовець пообіцяв двом громадянам вмовити депутатів сільської ради проголосувати за рішення про виділення земельних ділянок у власність під будівництво, повідомили УНІАН у прес-службі Управління.

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В якості частини хабара голова сільради хотів отримати двигун на вантажний автомобіль вартістю 8 тис. грн. Під час передачі двигуна посадовець був затриманий правоохоронцями.

За вказаним фактом Криворізькою місцевою прокуратурою №2 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Такі злочини караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.