Військовий експерт розповів, з чим пов'язане загострення ситуації на кордоні з Кримом

Про це заявив військовий експерт, екс-заступник начальника Генштабу Ігор Романенко, передає 112 Україна.

За його інформацією, під час навчань в Армянську стався інцидент, і зараз йдуть пошуки причетних.

"В останню добу вони там проводять військові навчання. У районі Армянська у них був інцидент і вони ловлять тих, хто до нього причетний. Який інцидент, сказати не можу. У зв'язку з цим проводять оперативні заходи у всіх районах, зачищення", - заявив Романенко.

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Нагадаємо, 7 серпня на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю був припинений пропуск громадян. Пізніше рух через пункти пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" у напрямку Криму відновили. Пропуск тих, хто повертається з окупованого півострова, російські правоохоронці не здійснюють.