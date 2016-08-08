Тука пояснив обмеження окупантами руху на адмінкордоні з Кримом

Про це в ефірі "112 Україна" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"За тією інформацією, яка є у мене,сьогоднірозмовляв зВікторомНазаренком, це главаприкордонноїслужби, вінменірозповів, що окупаційна владав Кримурозпочалатак званівійськові навчання, якіпроходилисамебілялінії розмежування. За інформацієюзтієї сторони, щоб не наражати на небезпекуцивільне населення, була припинена діяльністьпропускнихпунктів. Ні про якіпровокаційнідіїз бокуукраїнської сторони мови не йдеться, цеабсурдповний", - сказав він.

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Нагадаємо, що 7 серпня на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю був припинений пропуск громадян. Пізніше рух через пункти пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" у напрямку Криму відновили. Пропуск тих, які повертаються з окупованого півострова, російські правоохоронці не здійснюють.

Також у ДПСУ нагадали, що проїхати в обох напрямках громадяни можуть через КПВВ "Чонгар".

Очевидці повідомляли, що в деяких районах півострова почали встановлювати блокпости за участю російських співробітників ДІБДР і автоматників.