Про що потрібно пам’ятати, вибираючи вікна?

Будь-який ремонт або модернізація будинку завжди починається з заміни вікон. І, як правило, їх функціональність і енергоефективність займає перше місце. Саме характеристикам вікон по тепло- і шумоізоляції приділяється найбільша увага при виборі конструкцій. Але це не єдині характеристики, які можна знайти у вікні! Не варто забувати, що вікна - невід'ємна частина інтер'єру, і ви легко можете змінити інтер'єр, встановивши ламіновані вікна WDS! Вони не тільки збережуть тепло, але і прикрасять інтер'єр!

Сьогодні кольорова гамма віконного профілю ТМ WDS вже налічує 32 декора, які імітують колір і виразну текстуру натуральних матеріалів: дерева, металу або каменю. Тому використання ламінованих вікон WDS - один з найулюбленіших прийомів професійних дизайнерів інтер'єру. І він доступний всім!

Вікна WDS ламіновані під «світле дерево» - додадуть інтер'єру затишок і теплоту, строгі і виразні декори темних дерев'яних відтінків додадуть аристократичності навіть дуже стриманому стилю кімнати. Шанувальникам модних стилів інтер'єру лофт або хай-тек дизайнери рекомендують використовувати металопластикові вікна WDS в кольорах «Антрацит» або «Сріблястий металік». Але найпопулярнішим декором останніх двох років по праву можна вважати «Дуб Шеффілд», або як його ще називають, «білений дуб». Пластикові вікна WDS в цьому декорі прекрасно підходять як для вітальні, так і для спальні або дитячої.

Тим, хто планує тільки заміну вікон, без масштабних змін в інтер'єрі, професіонали рекомендують використовувати простий, але ефективний прийом. Вибирати колір вікон в тон існуючого підлогового покриття або меблів. Така маленька хитрість дозволить зробити найпростіший інтер'єр прикладом смаку і гармонійності. Необхідно окремо відзначити, що ці запропоновані кольорові текстури можна комбінувати в одній конструкції: ламінація вікна зовні буде повністю відповідати вимогам фасаду будівлі, що важливо для новобудов, приватних котеджів або старих будівель, що представляють архітектурну цінність, при цьому внутрішній інтер'єр залишиться в повній гармонії обраного стилю - адже зсередини буде потрібний колір вікон.

Використовуйте всі можливості вікон, які зроблять ваш будинок по-справжньому затишним і теплим. Тільки широкий асортимент ламінованих вікон WDS дає повне поєднання дизайну, енергозбереження та шумоізоляції. Знайдіть свій декор вікон WDS на сайті торговельної марки або в одному з фірмових салонів в вашому місті.