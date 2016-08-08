Звільнена з полону "ЛНР" Варфоломеєва вважає, що краще сидіти в заручниках, ніж бути обміненою

16:41, 08 серпня 2016
Суспільство
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Журналістка Марія Варфоломєєва, що була заручницею терористів "ЛНР", виступає проти будь-якого обміну бойовиків на захоплених бойовиками в заручники українців.

facebook.com/iryna.gerashchenko

Про це вона заявила в ефірі Еспресо.TV.

"Я була там, і я теж, будучи в полоні, я не згодна, щоб мене міняли на терористів. Я буду сидіти, не знаю скільки, але щоб людей, які вбивали наших співгромадян, солдат, щоб дати їм амністію - я не згодна", - заявила Варфоломєєва.

За її словами обмін бойовиків на українців є нерівнозначним.

"Ми тут уступимо, тут уступимо, то в нас ще більше будуть відривати. Ми маємо показувати позицію", - сказала Варфоломєєва.

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Вона підкреслила, що, "звичайно, треба боротися за кожного, але це не спосіб, з яким ми переможемо".

Як повідомляв УНІАН, луганська журналістка Варфоломеєва перебувала в полоні бойовиків "ЛНР" з 9 січня 2015 року. Дівчині закидали "шпигунство" на користь української армії та приналежність до "Правого сектору".

Вона була звільнена внаслідок обміну на двох осіб 3 березня 2016 року.

Повідомлялося, що Варфоломеєву обміняли на дівчину з окупованій території та засудженого в Україні до 11 років позбавлення волі громадянина РФ з Краснодарського краю Івана Горбунова, які працювали на бойовиків. Для того, щоб обміняти Горбунова на Варфоломеєву президент Петро Порошенко цього росіянина помилував.

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