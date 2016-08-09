На Дніпропетровщині внаслідок вибуху загинуло дві людини
09:26, 09 серпня 2016Суспільство
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Минулої ночі в м. Кам'янське Дніпропетровської області внаслідок вибуху біля будинку загинули двоє людей.
Співробітниками національної поліції проводиться розслідування / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
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Відзначається, що на вул. Івана Сірка на відкритій території біля будинку № 8, 1:20 9 серпня спрацював невстановлений вибуховий пристрій.
«Загинули 2 людини. Співробітниками національної поліції проводиться розслідування», - йдеться в повідомленні.
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