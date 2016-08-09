На Дніпропетровщині внаслідок вибуху загинуло дві людини

Минулої ночі в м. Кам'янське Дніпропетровської області внаслідок вибуху біля будинку загинули двоє людей.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Читайте такожВ Одеській області пролунав вибух на території гаражного кооперативу: невідомий кинув гранату (фото) Відзначається, що на вул. Івана Сірка на відкритій території біля будинку № 8, 1:20 9 серпня спрацював невстановлений вибуховий пристрій. «Загинули 2 людини. Співробітниками національної поліції проводиться розслідування», - йдеться в повідомленні.

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