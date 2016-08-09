В Харкові підпалили дві іномарки (фото)
14:00, 09 серпня 2016Суспільство
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У понеділок, 8 серпня, о 5:42 у чергову частину ГУ ДСНС в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу в автомобілях BMW-750 і Geely, які перебували у подвір'я приватного житлового будинку по вулиці Краснодарська, 29.
За допомогою піни пожежу було повністю ліквідовано / poltava.sq.com.ua
Про це повідомили в прес-службі відомства.
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На момент прибуття рятувальників вогнем повністю було охоплено моторні відсіки та частково салони автомобілів на загальній площі 4 квадратних метри. За допомогою піни о 6:37 пожежу було повністю ліквідовано.
Ймовірна причина займання автомобілів - занесення відкритого джерела вогню.
Фото: 057.ua
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