В Харкові підпалили дві іномарки (фото)

Про це повідомили в прес-службі відомства.

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На момент прибуття рятувальників вогнем повністю було охоплено моторні відсіки та частково салони автомобілів на загальній площі 4 квадратних метри. За допомогою піни о 6:37 пожежу було повністю ліквідовано.

Ймовірна причина займання автомобілів - занесення відкритого джерела вогню.