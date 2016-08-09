В Харкові підпалили дві іномарки (фото)

14:00, 09 серпня 2016
Суспільство
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У понеділок, 8 серпня, о 5:42 у чергову частину ГУ ДСНС в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу в автомобілях BMW-750 і Geely, які перебували у подвір'я приватного житлового будинку по вулиці Краснодарська, 29.

poltava.sq.com.ua

Про це повідомили в прес-службі відомства.

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На момент прибуття рятувальників вогнем повністю було охоплено моторні відсіки та частково салони автомобілів на загальній площі 4 квадратних метри. За допомогою піни о 6:37 пожежу було повністю ліквідовано.

Ймовірна причина займання автомобілів - занесення відкритого джерела вогню.

057.ua

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