Януковича назвали «Томатним лідером нації»

З 24 по 25 серпня на центральному стадіоні Гуляйполя пройшов літературно-музичний фестиваль «День незалежності з Махном». Захід повністю відповідав своїй назві – всі присутні змогли відчути себе сучасниками Нестора Махна. Усі охочі їздили на справжніх тачанках, з кулеметами і чорними прапорами, споживаючи самогон у величезних кількостях і слухаючи скандальних письменників, поетів і музикантів.

Другий день фестивалю мав політичний відтінок. Глядачам було запропоновано закидати помідорами портрет одного з українських політиків – у результаті Віктора Януковича було названо «Томатним лідером нації». Найбільше відзначилися активісти «Братства» і Союзу анархістів України. За чутками, вони спеціально приїхали на фестиваль, щоб закидати помідорами голову МВС Юрія Луценка, який планував відзначити День незалежності в Гуляйполі. Проте через похорон співробітника Головного управління з боротьби з організованою злочинністю Романа Єрохіна пан Луценко на свято не приїхав і тим самим зірвав заявлений «помідорний замах». Організатори оголосили, що «День незалежності з Махном» буде проведений наступного року і надалі стане щорічним.

Обком з посиланням на Коммерсантъ-Украина