В Одесі на хабарі затримали керівника військового ліцею

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, 9 серпня співробітники обласної прокуратури спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Одеській області та слідчого управління регіонального главку Національної поліції під час отримання хабара затримали посадову особу Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

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«Сьогодні педагог отримав 10 тисяч гривень від громадянки за зарахування сина до ліцею. Загалом за зазначену послугу керівник навчального закладу отримав 20 тисяч гривень, а при передачі другого траншу був викритий правоохоронцями», - повідомили в прес-службі.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Тривають першочергові слідчі дії.