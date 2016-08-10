В Харькове горів завод "Укроборонпрома"

Повідомляється в оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації.

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Загорілася двоповерхова будівля цеху №1. Площа пожежі склала 100 кв. м. Пожежу локалізовано о 10:48, ліквідовано - о 12:53. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт (ремонт покрівлі будівлі).

Як уточнюється в повідомленні, на заводі числиться пожежний автомобіль, проте, за словами керівництва заводу, добровільна пожежна дружина розформована в 2014 році в зв'язку з відсутністю фінансування.