В Харькове горів завод "Укроборонпрома"
12:16, 10 серпня 2016Суспільство
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У вівторок, 9 серпня, о 9:18 виникла пожежа на ДП "Харківський автомобільний завод" (входить у ДК "Укроборонпром").
Загорілася двоповерхова будівля цеху №1 / poltava.sq.com.ua
Повідомляється в оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації.
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Загорілася двоповерхова будівля цеху №1. Площа пожежі склала 100 кв. м. Пожежу локалізовано о 10:48, ліквідовано - о 12:53. Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт (ремонт покрівлі будівлі).
Як уточнюється в повідомленні, на заводі числиться пожежний автомобіль, проте, за словами керівництва заводу, добровільна пожежна дружина розформована в 2014 році в зв'язку з відсутністю фінансування.
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