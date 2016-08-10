Єфремов відкрив двері війни в Україну - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу в Києві.

«Як генпрокурор я не маю права кидатися висловом про підозрюваних або обвинувачених, просто я скажу, що я не маю позитивних ставлень до того чи іншого персонажа. Єфремов – це чи не перший, єдиний за весь мій час роботи фігурант, до якого в мене є різко негативне ставлення», - сказав Луценко.

Читайте такожОрганізатором захоплень адмінбудівель у Луганську у 2014 році був Єфремов - Ландік

«Згідно з доказами, ця людина відкрила двері до війни в нашу країну, я в цьому переконаний... Це докази, які надали слідству різні люди. Саме на цих доказах ґрунтується наша підозра. Саме на цих доказах, а також на нових, які ми сподіваємося здобути, буде ґрунтуватися обвинувальний акт», - наголосив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними Генпрокуратури, намагався вилетіти до Відня.

Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував його на два місяці – до 28 вересня.

Колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Медяника, затриманого в рамках справи Єфремова, підозрюють у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч.3 Кримінального Кодексу України). Також екс-регіонала вважають причетним до створення та діяльності терористичної організації «ЛНР».