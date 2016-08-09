У справі про вбивство Шеремета є нове відео - ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у МВС.

За словами співрозмовників, на відео можна побачити обличчя кілерів з нового ракурсу.

Крім того, слідство чекає на результати експертизи ФБР щодо вибухового пристрою, який був закладений в машину.

Також досі слідство проводить допити свідків.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і ФБР США.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помста за його професійну діяльність.

Раніше у ЗМІ було оприлюднено відео з моментом нібито закладення вибухівки під автомобіль, у якому загинув Шеремет. Відео змонтоване із записів камер спостереження біля будинку, де жив журналіст. На відео фігурують двоє осіб: чоловік та жінка.