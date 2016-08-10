Луценко: Медяник грав позитивну роль для України після захоплення ОДА і СБУ в Луганську - був посередником

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав сьогодні на брифінгу.

"Сподіваємося на те, що він буде давати свідчення. Особливості пана Медяника полягають в тому, що під час сепаратистських подій у Луганську, а потім і захоплення російськими терористами приміщення СБУ та обласної адміністрації, екс-народний депутат Медяник виступав посередником між українською стороною і сепаратистами і терористами. На базі його відбувалися зустрічі, де секретар Ради національної безпеки і оборони пан Парубій пробував вирішити питання про звільнення адміністративних установ, державних установ тощо", - заявив Луценко.

"Більше того, в ході цих переговорів звільнялися посадові особи українських правоохоронних органів, державних установ, тобто Медяник грав на той момент позитивну роль для української держави", - додав Луценко.

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"Тим не менш, це не звільняє його від тих підозр, які обгрунтовано має слідчий щодо нього. Якщо пан Медяник буде співпрацювати зі слідством, я не виключаю, що запобіжний захід не буде продовжено на наступних два місяці. Якщо ні, якщо й далі тактика, яку йому нав'язує адвокат Єфремова, все відкидати і мовчати, буде ним підтримана, значить, він, як і Єфремов, піде до суду за обвинуваченням найважчих статей, які собі можна уявити по відношенню до громадянина України", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Луценко заявив про затримання Медяника у справі про посягання на територіальну цілісність України.

За даними ГПУ, Медяник підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч.3 ст.110 Кримінального кодексу України); у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР" (ч.1 ст.258-3 ККУ).

8 серпня суд заарештував Медяника на 60 діб.

Екс-лідера фракції ПР в Раді Олександра Єфремова затримали 30 липня в аеропорту "Бориспіль", звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.