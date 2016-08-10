За 2,5 роки СБУ викрила у фінансуванні тероризму 34 людини

"Протягом зазначеного періоду (з лютого 2014 року) повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого 258-5 кримінального кодексу України (фінансування тероризму) 34 особам, направлено до суду 10 кримінальних справ відносно 18 осіб", - повідомили в СБУ у відповідь на запит РБК-Україна.

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Також у відповіді на запит повідомили, що визнані винними у фінансуванні тероризму 8 осіб.

Як повідомляв УНІАН, у травні в Луганській області правоохоронці затримали бізнесмена, який постачав продовольство на непідконтрольну Україні територію і платив "податки" в "бюджет ЛНР".