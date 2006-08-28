Прогноз погоди до кінця тижня

29 серпня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. Пройдуть короткочасні дощі, грози, у південній частині, а вдень і у західних областях місцями сильні дощі, град, шквали 15-22 м/с. Вітер східний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°, у східних, південних областях та в Криму вночі 15-20°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-17°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

30-31 серпня в західних, північних та Вінницькій області буде хмарно з проясненнями, часом дощі, грози (30 серпня в західних областях сильні дощі). На решті території очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі (31 серпня місцями), в окремих районах грози, град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, 30 серпня в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура у східній та південній частині вночі 14-19°, вдень 24-29° (в Одеській, Миколаївській областях вночі 12-17°, вдень 21-26°); на решті території вночі 8-13°, вдень 15-20°, в центральних областях до 24°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

1 та 2 вересня у західній половині переважно без опадів, на решті території пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°; у південно-східній частині та в Криму вночі 12-18°, вдень 21-27°.

3 вересня у західних та східних областях, 4 та 5 вересня в Україні, крім північно-західної частини переважно без опадів, в решту часу очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура 3-4 вересня 9-14°, вдень 18-23°, на півдні та сході вночі 13-18°, вдень 21-26°; надалі очікується зниження температури на 3-5°.

У м.Києві та столичній області 29 серпня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°, у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

30-31 серпня буде хмарно з проясненнями. Часом дощі, грози (вдень 31 серпня місцями невеликий дощ). Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.

1 вересня місцями пройде короткочасний дощ, гроза, 2 вересня переважно без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°.