ФСБ РФ заявила про затримання "українського розвідника", який нібито готував теракти в Криму

Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання "співробітника української розвідки", який нібито готував теракти в окупованому Криму. Про це говориться в релізі, опублікованому на офіційному сайті російського відомства.

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"Одним з організаторів попереджених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, який також затриманий і дає свідчення", - сказано в повідомленні російського відомства.

Раніше в російській ФСБ заявили, що запобігли терактам у Криму, організаторами яких були "співробітники Міноборони України".

Нагадаємо, що свого часу приводом для нападу нацистської Німеччини на Польщу, з якого почалася Друга світова війна 1 вересня 1939 року, став Гляйвицький інцидент, або операція "Консерви" — провокація, проведена СС у місті Гляйвіц (нині Глівіце).

Готуючись до атаки, ЗМІ Третього Рейху почали пропагандистську кампанію. Повідомлялося про нібито гоніння на етнічних німців у Польщі й провокації польських націоналістів у межують з Німеччиною районах.

Також передбачалося інсценувати напад поляків на території Німеччини. його повинні були виконати спецслужби Третього Рейху. Ключовою частиною тут була операція "Консерви". Вона мала стити формальним приводом для нападу на Польщу.

"ССівці" у польській формі повинні були напасти на радіостанцію в Гляйвіце і передати в ефір антинімецьку відозву польською мовою, а також напасти на лісництво і на митний пункт на польсько-німецькому кордоні. Покидаючи місце диверсій, есесівці повинні були залишити на місці трупи в польській формі. Ними повинні були стати в'язні концтаборів, убиті шляхом смертельної ін'єкції. Трупи повинні були доставити на місце провокації, де випустити в них по кілька кулі, щоб створити ілюзію бою.