На півдні України проводиться комплекс навчань підрозділів ЗСУ

Навчальними цілями цих заходів є, зокрема, удосконалення навичок командирів і штабів в реальних умовах обстановки та перевірка рівня злагодженості підрозділів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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"За підтримки морської авіації та авіації інших видів Збройних Сил України, морські піхотинці і берегові артилеристи відпрацьовують дії під час охорони і оборони важливих об’єктів інфраструктури, боротьби з повітряним десантом «противника», знищення диверсійно-розвідувальних груп, оборони морського узбережжя тощо", - говориться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.