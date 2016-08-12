Рівень загрози національній безпеці України залишається високим – розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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«Рівень загрози національній безпеці України залишається високим. У рамках підготовки до стратегічного командного штабного навчання «Кавказ -2016», основний етап якого заплановано на 5-10 вересня, у прикордонних з Україною районах формується потужне угруповання Збройних сил РФ, яке перебуватиме у готовності до негайного перекидання та застосування в інтересах керівництва Росії», - зазначив він.

За його словами, на тлі підготовки до навчань на території тимчасово окупованого Криму здійснюються наступні заходи: триває перекидання військ з пунктів постійної дислокації до військових полігонів, у районі морського десантного полігону біля Феодосії проводяться спільні заходи бойової підготовки підрозділів морської піхоти, бригади берегової оборони, інженерних військ та медичних підрозділів.

«За планами командування Південного військового округу ЗС РФ під час проведення навчання «Кавказ-2016» на полігонах перебуватимуть майже всі підрозділи з’єднань та частин кримського угрупування військ», - додав Скібіцький.