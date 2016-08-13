В Одесі попри заборону суду проходить "Марш рівності" ЛГБТ-спільноти

Поліція забезпечує безпеку учасників Маршу рівності. Правоохоронці перекрили автобусами прохід по ділянці Приморського бульвару від пам’ятника Дюка до Думської площі, повідомляє Громадське.

"Поліція зрозуміла, що і в їхніх інтересах і в інтересах організаторів є провести марш безпечно. Поліція зацікавлена до останнього його не проводити, але все ж таки вдалося домовитися", - розповів один з організаторів акції.

Учасники маршу скандують: "Рівні права для всіх!", "Кохання понад усе!", "Одеса - вільне місто".

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У ході маршу сталася сутичка. За даними очевидців, поліція затримала двох нападників. Дівчина, яка супроводжувала їх, сказала журналістам, що "ми просто патріоти", які "проходили повз".

Організатори сподіваються, що з кожним роком у акціях в підтримку прав людини будуть брать участь більше людей, а через кілька років "ми будемо святкувати повну рівність в Україні".

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Одеський окружний адмінсуд заборонив проведення "Маршу рівності", який планувалося провести від Лідерсовського бульвару до Французького бульвару.