В Одесі попри заборону суду проходить "Марш рівності" ЛГБТ-спільноти
В Одесі 13 серпня ЛГБТ-активісти проводять "Марш рівності" попри заборону суду.
Поліція забезпечує безпеку учасників Маршу рівності. Правоохоронці перекрили автобусами прохід по ділянці Приморського бульвару від пам’ятника Дюка до Думської площі, повідомляє Громадське.
"Поліція зрозуміла, що і в їхніх інтересах і в інтересах організаторів є провести марш безпечно. Поліція зацікавлена до останнього його не проводити, але все ж таки вдалося домовитися", - розповів один з організаторів акції.
Учасники маршу скандують: "Рівні права для всіх!", "Кохання понад усе!", "Одеса - вільне місто".
Читайте такожОрганізатори ЛГБТ-фестивалю в Одесі скасували всі сьогоднішні заходи через відсутність приміщення
У ході маршу сталася сутичка. За даними очевидців, поліція затримала двох нападників. Дівчина, яка супроводжувала їх, сказала журналістам, що "ми просто патріоти", які "проходили повз".
Організатори сподіваються, що з кожним роком у акціях в підтримку прав людини будуть брать участь більше людей, а через кілька років "ми будемо святкувати повну рівність в Україні".
Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Одеський окружний адмінсуд заборонив проведення "Маршу рівності", який планувалося провести від Лідерсовського бульвару до Французького бульвару.