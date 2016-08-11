Суд заборонив гей-парад в Одесі

Про це УНІАН повідомили в суді.

«Задоволено позов виконкому Одеської міської ради про заборону проводити певні заходи «ОдесаПрайд-2016». Обмежено право на проведення 13 серпня «Маршу рівності», зібрань і ходи від Лідерсовського бульвару до Французького бульвару», - повідомили в суді.

У суді зазначили, що про підстави ухвалення рішення буде повідомлено пізніше.

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Суд також заборонив проводити у зазначений день вуличні заходи військово-патріотичного характеру місцевого Автомайдану, які планувалися в тому самому місці, що й марш ЛГБТ.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі увечері 10 серпня відкрився фестиваль квір-культури «ОдесаПрайд-2016», який триватиме до 14 серпня, в його рамках на 13 серпня запланований «Марш рівності». Представники християнських конфесій звернулися до влади та правоохоронних органів з проханням не допустити проведення вуличної акції.

9 серпня до Одеського окружного адміністративного суду надійшов позов виконавчого комітету Одеської міськради, в якому позивач порушує питання про неможливість проведення будь-яких вуличних акції 13 серпня в центрі міста.

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11 серпня оргкомітет фестивалю спочатку повідомив, що шукає інший майданчик для заходів у зв'язку з відмовою готелю Gagarinn, а потім скасував все, що було заплановано на четвер.

У серпні 2015 року в Одесі був заявлений аналогічний марш у рамках фестивалю квір-культури «ОдесаПрайд-2015». Але мерія відмовилася прийняти заявку на його проведення, а суд заборонив цю публічну акцію.