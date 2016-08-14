Сьогодні православні святкують Медовий Спас

У цей день в храмах освячують воду і мед на знак подяки Богу за новий урожай. Саме тому цей день називають Медовим Спасом.

У народі його ще називають Першим Спасом, Спасом на воді, але найчастіше – святом Маковія.

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На Маковія починається Успенський піст. По суворості він прирівнюється до Великого посту (без м'ясних, молочних і рибних продуктів) і триває два тижні (до дня Успіння Пресвятої Богородиці).

У народі кажуть, що Перший Спас - це проводи літа. Цього дня починають відлітати ластівки.

Президент Петро Порошенко привітав українців зі святом Медового Спаса.

«Нехай це світле свято об’єднає українські родини. Щастя, миру та Божої ласки всім нам!», - побажав глава держави.