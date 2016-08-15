У Генпрокуратурі заперечують втечу забудовника Войцеховського з України

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, за її словами, і після сплати застави у 14 мільйонів гривень Войцеховський «перебуває в межах України та співпрацює зі слідством».

Сарган зазначила, що слідчий Генпрокуратури після появи інформації від народного депутата Дмитра Білоцерковця спростовував факт нібито втечі бізнесмена до Росії. Сьогодні о 9:00 він особисто спілкувався з Войцеховським.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, Білоцерковець заявив, що Войцеховський втік до Росії "наступного дня" після того, як Печерський районний суд випустив його під заставу.

27 липня за Войцеховського було внесено заставу в 14 мільйонів гривень і пізніше його було випущено з-під варти.

Войцеховський підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму 12,5 мільйона гривень, створенні злочинної групи, незаконному захопленні земельних ділянок під будівництво 40 об'єктів та інших злочинах.

За версією слідства, упродовж 2012-2014 років посадові особи групи будівельних компаній під керівництвом Войцеховського самовільно в Києві зайняли 42 земельні ділянки та незаконно почали на них будівництво низки житлових та офісно-торговельно-житлових комплексів.