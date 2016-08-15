Звільнений під заставу київський забудовник Войцеховський втік до Росії – нардеп

Про це повідомив народний депутат України, радник мера Києва Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці в Facebook.

«Стало відомо, що творець фінансово-будівельної піраміди-афери Войцеховський втік до Росії наступного дня після того, як суддя Печерського суду Підпалий випустив його під мінімальну заставу 14 мільйонів гривень, тоді як прокуратура вимагала 50 мільйонів гривень», - написав він.

Як зазначив Білоцерковець, «Войцеховський залишив за собою як мінімум 40 незаконних недобудов за період 2009-2014 роки. А з 2014 по 2016 рік КМДА було зупинено близько 50 спроб нового незаконного будівництва з боку Войцеховського».

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Як повідомляв УНІАН, 15 липня співробітники Генеральної прокуратури України затримали забудовника Войцеховського, який підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму 12,5 мільйона гривень, створенні злочинної групи, незаконному захопленні земельних ділянок під будівництво 40 об'єктів та інших злочинах.

За версією слідства, упродовж 2012-2014 років посадові особи групи будівельних компаній під керівництвом Войцеховського самовільно в Києві зайняли 42 земельні ділянки та незаконно почали на них будівництво низки житлових та офісно-торговельно-житлових комплексів.

17 липня Печерський райсуд Києва обрав Войцеховському запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання в слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у розмірі 14 мільйонів гривень.

27 липня за Войцеховського внесли заставу і пізніше його було випущено з-під варти.