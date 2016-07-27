За скандального забудовника Войцеховського внесено 14-мільйонну заставу

Квитанцію про сплату отримав Печерський суд столиці, передає ТСН.

Нагадаємо, 17 липня Печерський суд Києва призначив забудовнику запобіжний захід у вигляді двох місяців ув'язнення з можливістю вийти під заставу у 14 млн грн. Прокуратура вимагала 50 мільйонів застави.

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26 липня Апеляційний суд мав розглянути скаргу Войцеховського на арешт. Однак засідання перенесли на 4 серпня. Адвокат забудовника Юліан Волошин стверджував, що підзахисний не має коштів, необхідних для застави.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Генеральна прокуратура України повідомила про підозру і затримала забудовника Анатолія Войцеховського, який підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму 12,5 млн грн.