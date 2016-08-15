Хто, на вашу думку, зриває запуск системи електронного декларування? - опитування УНІАН
15:46, 15 серпня 2016Суспільство
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Сьогодні необхідна для отримання "безвізу" система електронного декларування в Україні наче офіційно і запрацювала в призначений термін, однак без необхідних сертифікатів, а отже - не так вже й офіційно.
Хто зриває електронне декларування? / Фото УНІАН
УНІАН пропонує своїм читачам висловити свою думку щодо того, хто винен у зриві запуску системи електронного декларування в Україні.
Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова Національного агентства запобігання корупції Корчак Наталія заявила, що в Україні рівно в 00:00 офіційно почала працювати система електронного декларування.
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Разом з тим ця система почала працювати без передбаченої законом сертифікації.
Зазначимо, що запровадження електронного декларування є однією з обов'язкових умов запровадження безвізового режиму України з Євросоюзом.
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