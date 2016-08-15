Ситуацію в Одеській колонії №14 стабілізовано, засуджені вийшли на роботу
Із засудженими була проведена роз'яснювальна робота.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.
Зокрема, згідно з повідомленням, «після проведення із засудженими роз’яснювальної роботи усі особи, залучені до праці, вийшли на роботу».
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Інших подробиць «бунту» ув’язнених у ДПтС не надали.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці майже 100 засуджених, які відбувають покарання в Одеській виправній колонії (№ 14), відмовились виходити на роботу, мотивуючи таке рішення передбаченим ст. 118 Кримінально-виконавчим кодексом України правом на працю.
Для з’ясування причин даної ситуації та оперативної обстановки в цій колонії до Одеської області виїхали співробітники апарату ДПтС України.