У Львові з колонії втік засуджений за вбивство

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

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За даними відомства, 38-річний засуджений за ст. 115 КК України (вбивство), який у 2011 році за рішенням суду було позбавлено волі на 9 років, втік з колонії 8 серпня, близько 21:45. Його прикмети: зріст близько 175 см, середньої статури, коротка стрижка.

Всі обставини події і можливе місце перебування втікача встановлюються.