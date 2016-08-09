У Львові з колонії втік засуджений за вбивство
09:42, 09 серпня 2016Суспільство
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У Львові з виправної колонії втік засуджений за вбивство ув'язнений.
Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
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За даними відомства, 38-річний засуджений за ст. 115 КК України (вбивство), який у 2011 році за рішенням суду було позбавлено волі на 9 років, втік з колонії 8 серпня, близько 21:45. Його прикмети: зріст близько 175 см, середньої статури, коротка стрижка.
Всі обставини події і можливе місце перебування втікача встановлюються.
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