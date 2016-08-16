ЗНО з англійської мови наступного року ще не буде обов’язковим для випускників

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій, підбиваючи підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації учасників тестування у 2016 році.

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За даними УЦОЯО, порівняно з минулим роком, на 10% збільшилася кількість охочих проходити ЗНО з англійської мови, тоді як з деяких інших предметів показники реєстрації зменшилися, наприклад, з фізики на 30%.

Так, англійську для проходження ЗНО переважно обирали випускники з Києва (53,2%), Одеської (38,6%), Харківської (38,1%) областей, а найменше – у Чернівецькій (14,1%), Закарпатській (18,5%) та Рівненській (19,6%) областях.

На запитання, чи у 2017 році англійська мова стане обов’язковим предметом для усіх учасників ЗНО і чи входитиме до тесту аудіювання, Карандій зазначив, що ця тема ще обговорюватиметься у вересні. «Фактично, вже наказ Міністерства освіти про зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року є підписаний», - сказав він і додав, що деталі буде повідомлено у вересні.

Водночас він додав, що «англійська мова не буде обов’язковою». «Але англійська мова, результати, буде зараховуватися як державна підсумкова атестація. Аудіювання наступного року не буде, планується, що аудіювання має бути запроваджене з 2018 року», - сказав директор УЦОЯО.