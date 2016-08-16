В Одеській області рятувальники виявили снаряд часів війни

14:22, 16 серпня 2016
Суспільство
96 0

Снаряд вилучено та знешкоджено на території відведеного полігону.

dumskaya.net

У Комінтернівському районі Одеської області рятувальники, розбираючи місце пожежі території приватного домоволодіння, виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 15 серпня о 7:01 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в селі Гвардійське, на вул. Вишневої, в приватному домогосподарстві горить солома.

Читайте такожВ Одесі в акваторії пляжу знайшли 3 реактивні міни часів Другої світової

О 10:50 пожежу було локалізовано, вогонь знищив господарську будівлю та майно на загальній площі 300 кв. метрів, а також 3 тонни соломи. У прес-службі додали, що від вогню врятовано житловий будинок та поголів'я худоби - 30 свиней.

Після ліквідації пожежі, при розбиранні конструкцій господарської будівлі рятувальники виявили на місці пожежі вибухонебезпечний предмет. На місце події була викликана група розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Піротехніки ідентифікували вибухонебезпечний предмет як артилерійський снаряд калібру 122 мм часів Другої світової війни.

Снаряд вилучено та знешкоджено на території відведеного полігону.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter