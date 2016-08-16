В Одеській області рятувальники виявили снаряд часів війни

У Комінтернівському районі Одеської області рятувальники, розбираючи місце пожежі території приватного домоволодіння, виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 15 серпня о 7:01 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в селі Гвардійське, на вул. Вишневої, в приватному домогосподарстві горить солома.

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О 10:50 пожежу було локалізовано, вогонь знищив господарську будівлю та майно на загальній площі 300 кв. метрів, а також 3 тонни соломи. У прес-службі додали, що від вогню врятовано житловий будинок та поголів'я худоби - 30 свиней.

Після ліквідації пожежі, при розбиранні конструкцій господарської будівлі рятувальники виявили на місці пожежі вибухонебезпечний предмет. На місце події була викликана група розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Піротехніки ідентифікували вибухонебезпечний предмет як артилерійський снаряд калібру 122 мм часів Другої світової війни.

Снаряд вилучено та знешкоджено на території відведеного полігону.