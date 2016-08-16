Суд переніс засідання у справі бійців "Торнадо"

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один із адвокатів "торнадівців" Володимир Якімов.

За його словами, засідання перенесено у зв'язку з тим, що одному з обвинувачуваних стало зле і його забрала «швидка допомога».

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«Сьогодні на 11.30 було призначене чергове судове засідання, де мали допитати двох потерпілих, але воно затягнулося. Адвокатів не пускали до зали суду, але туди доправили 10 обвинувачуваних, окрім ще двох, яких на 2 засідання видалили із зали суду», - зазначив Якімов.

За його словами, адвокатів пізніше викликав головуючий суддя і оголосив, що засідання перенесено на 23 серпня на 11.30 у зв'язку з тим, що викликали «швидку допомогу» і госпіталізували одного з обвинувачуваних.

Захисник додав, що йому достеменно не відомо, кого саме забрали до лікарні, але, скоріш за все, це Гульчук, і його госпіталізували з підозрою на внутрішню кровотечу до Лікарні швидкої допомоги.

Як повідомлялося, сьогодні правопорядок біля суду, в якому мали розглядатиму справу «торнадівців», забезпечують близько 1 тис. правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня засідання суду у справі бійців «Торнадо» закінчилося сутичками між прихильниками «торнадівців» та правоохоронцями. Активісти вимагали зробити судові засідання у справі бійців «Торнадо» відкритими.

17 червня 2015 року суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ. Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».