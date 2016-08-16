На Одещині невідомі побили голову райцентру

Як повідомила УНІАН співробітник відділу комунікацій Головного управління поліції в Одеській області Ганна Пенчева, напад на жінку було скоєно вранці 15 серпня, коли потерпіла йшла на роботу.

За попередніми даними, невідомі ззаду під'їхали на машині, вдарили по голові важким предметом, після чого сильно побили жінку.

Наразі потерпілу госпіталізовано. Попередньо в голови селищної ради діагностовано черепно-мозкову травму, перелом носа тощо.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

«Це – попередня кваліфікація. Після проведення експертизи її може бути змінено», - підкреслила представниця поліції.

Особу зловмисника (зловмисників) поки не встановлено. Проводяться оперативно-слідчі дії.

У Ширяївському районі Шаповалова відома своєю волонтерською роботою, вона неодноразово супроводжувала в зону АТО вантажі, призначені для українських військовослужбовців. Була депутатом Ширяївської районної ради.