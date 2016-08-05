Мобілізація буде оголошена негайно у разі загострення ситуації на Донбасі – Турчинов
12:54, 05 серпня 2016Війна
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В разі серйозного загострення ситуації на Донбасі мобілізація буде оголошена негайно.
Турчинов допускає мобілізацію у разі загострення ситуації на Донбасі / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов сьогодні на брифінгу в Києві.
"За перше півріччя в понад 2,5 рази скоротилась чисельність мобілізованих, вже в другому півріччі цього року всі мобілізовані мають повертатися додому", - заявив він.
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"Водночас я хочу підкреслити – у разі серйозного загострення на фронті нова мобілізація буде оголошена негайно", - додав Турчинов.
Нагадаємо, раніше Полторак заявив, що проведення мобілізації буде залежати від ситуації на лінії зіткнення.
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