Мобілізація буде оголошена негайно у разі загострення ситуації на Донбасі – Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов сьогодні на брифінгу в Києві.

"За перше півріччя в понад 2,5 рази скоротилась чисельність мобілізованих, вже в другому півріччі цього року всі мобілізовані мають повертатися додому", - заявив він.

Читайте такожРосійські окупанти обстрілюють українських військових новітніми зразками озброєння - Турчинов

"Водночас я хочу підкреслити – у разі серйозного загострення на фронті нова мобілізація буде оголошена негайно", - додав Турчинов.

Нагадаємо, раніше Полторак заявив, що проведення мобілізації буде залежати від ситуації на лінії зіткнення.