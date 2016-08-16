Військова прокуратура направила до суду справу про тортури чорноморськими поліцейськими

Як повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону Яна Стекачова, документи направлено до суду 15 серпня.

За її даними, ці правоохоронці у період з 13 по 17 лютого, перебуваючи в Одесі та Чорноморську, незаконно затримали і позбавили волі трьох осіб.

«У ході досудового слідства зібрано достатньо доказів того, що з метою залякування та отримання необхідних їм свідчень «вартові правопорядку» завдали затриманим побої, доставили муки, здійснювали інші насильницькі дії, погрожували застосуванням зброї та незаконно використовували спеціальні засоби – кайданки», - сказала прес-секретар.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ч. 3 ст. 371 (свідомо незаконне затримання) КК України.

Стекачова зазначила, що суд обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, не погодившись з позицією прокурора, який вимагав помістити їх у СІЗО. Крім того, ще двох підозрюваних оголошено в розшук.

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«З метою ухилення від кримінальної відповідальності, один із них залишив приміщення Приморського районного суду Одеси під час обрання йому запобіжного заходу і зник, інший втік відразу після скоєння кримінальних злочинів», - додала Стекачова.

Як повідомляв УНІАН, слідчі дії в Чорноморську були розпочаті 17 лютого співробітниками СБУ і Військової прокуратури Південного регіону стосовно поліцейських, які нібито примушували чоловіка переписати на них своє майно.

Тодішній заступник генерального прокурора України – прокурор Одеської області Давід Сакварелідзе у Facebook написав, що один із тих, кого в прокуратурі вважають потерпілим, є «професійним бандитом, який у складі угруповання, пограбував пенсіонера, вимушеного переселенця з Донецької області». За даними Сакварелідзе, 31-річний чоловік 10 лютого відібрав у пенсіонера 17 тис. дол. Правоохоронці вже пред'явили йому підозру в розбої (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України). Сакварелідзе вважає, що двом поліцейським висувають необґрунтовані звинувачення, а їх кримінальне переслідування - «замовлення».

У Військовій прокуратурі Південного регіону заявили, що поліцейські не мали права затримувати «людину без складання процесуальних документів, без роз'яснення її прав, силою, без рішення суду, доставляти у приміщення поліції і утримувати там кілька діб».