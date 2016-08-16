У Харкові у двох третин користувачів пропав інтернет

"Пошкодження кабелю, яким користуються і інші провайдери, зареєстровано близько 16:00. Кабель пошкоджений в декількох місцях. Це дуже великий сервер і кабель, і швидко такі пошкодження усунути не вийде", - зазначили в компанії "Макснет", якій належить кабель, передає Lb.ua.

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Як повідомили в компанії, за фактом пошкодження кабелю відкрито кримінальну справу.

У мережі з'явилися повідомлення про те, що є проблеми з інтернетом у провайдера "Воля" - зник зв'язок на Салтівському житловому масиві.