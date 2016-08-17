Аваков анонсував масштабну "чистку" в рядах генералів

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожГлава МВС розповів, чому дарує нагородну зброю нардепам

"Пропоновані скорочення: прикордонна служба (з чисельністю близько 42 тис. чоловік): було - 74 генерала, пропонується залишити -14. Національна гвардія ( 46 тис. чоловік): було -38, пропонується - 18. Служба з надзвичайних ситуацій ( 73 тис. осіб): було - 27, пропонується -21. Національна поліція і МВС ( 175 тис. чоловік): було - 57, пропонується – 42", - повідомив він.

За словами Авакова, разом за всіма воєнізованим та правоохоронним формуванням, що входять до сфери управління МВС, пропонується провести скорочення штатів генеральських посад і звань з 194 до 95.