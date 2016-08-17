Екс-заступник міністра оборони вважає реальною вірогідність широкомасштабної агресії РФ проти України

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку колишній перший заступник міністра оборони Леонід Поляков висловив на засіданні круглого столу на тему: “Росія проти України: останній шанс Путіна?”.

Він відзначив передумови можливого широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

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“Їх можна розділити на три групи. Військові передумови полягають у тому, що Росія нарощує військовий потенціал на кордонах України та на тимчасових лініях розмежування. На східних кордонах створюються військові бази на оперативно-тактичну глибину. І цей процес ще не закінчено. Військовий компонент вже є останнім для агресії. Також посилюється розвідка, де ми спостерігаємо не лише активність безпілотників, що залітають на нашу територію, але й постійну діяльність агентури і диверсійно-розвідувальних груп”, - сказав Поляков.

Крім того, він зазначив, що Росія посилює тиск на партнерів та союзників України, які у випадку агресії могли б допомогти Україні.

Також Поляков вважає, що ще одною передумовою можливого вторгнення російських військ є активна антиукраїнська пропаганда.

“Ми маємо зневагу до державності України. Інформаційна мобілізація населення проти України”, - сказав він.

Третьою передумовою Поляков назвав характер міждержавних відносин України та Росії.

“Зверхність ставлення до України, яка спостерігається на всіх рівнях урядування в Росії, зневага міжнародного законодавства, претензія на особливі зони впливу. Все це говорить про те, що політика Росії до України залишається потенційно агресивною. Поки що наш сусід живе в полоні великодержавних ілюзій, і його політика не передбачувана й залежить від особистості очільника держави”, - сказав Поляков.

“Ця непередбачуваність Росії та системність військової підготовки дозволяє нам робити висновки про можливість посилення агресії з боку Росії”, - додав він.

Також Поляков висловив переконання, що для запобігання широкомасштабному вторгненню російських військ Україна має не стільки сподіватися на союзників, а оперативно зміцнювати сектор безпеки та оборони.