У Харкові перекривали вулицю через виявлення учбової міни

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Харківській області, сьогодні, 17 серпня, близько 9:00 до Новобаварського відділення поліції надійшла інформація, що на вулиці Москалівській двірник виявив біля сміттєвого баку підозрілий предмет.

На місце виїжджали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, працівники ДСНС.

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Правоохоронці очепили вулицю.

Знайдений предмет виявився учбовою міною. Наразі її вилучили, експерти оглянули знахідку. Жодної небезпеки вона не становить.

Проводиться подальша перевірка.