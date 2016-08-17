У Харкові перекривали вулицю через виявлення учбової міни
11:52, 17 серпня 2016Суспільство
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У Харкові через виявлення учбової міни перекривали вулицю.
В Харкові знайшли учбову міну / Ілюстрація forum.guns.ru
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Харківській області, сьогодні, 17 серпня, близько 9:00 до Новобаварського відділення поліції надійшла інформація, що на вулиці Москалівській двірник виявив біля сміттєвого баку підозрілий предмет.
На місце виїжджали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, працівники ДСНС.
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Правоохоронці очепили вулицю.
Знайдений предмет виявився учбовою міною. Наразі її вилучили, експерти оглянули знахідку. Жодної небезпеки вона не становить.
Проводиться подальша перевірка.
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