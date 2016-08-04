У Львові стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалий (фото)

У Львові зранку 4 серпня у багатоквартирному будинку по вулиці Коломийській пролунав вибух, внаслідок якого важкі травми отримав 31-річний львів’янин, який винаймав квартиру у цьому будинку.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

За попередніми даними, вийшовши з квартири, чоловік побачив біля дверей два пакети зі сміттям. Коли він спробував відсунути пакети ногою, пролунав вибух. З важкими пораненнями потерпілого було госпіталізовано. Наразі лікарі встановлюють діагноз. Також пошкоджені стіни загального коридору на поверсі та двері квартири.

На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки. Наразі правоохоронці встановлюють що стало причиною вибуху та тип задіяного вибухового пристрою. Вирішується питання правової кваліфікації цього злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.