Прикордонники, під носом у яких вирубали ділянку лісу довжиною в 30 кілометрів, назвали обшуки необґрунтованим "маски-шоу"

"…Окремі керівники військової прокуратури учора в черговий раз із незрозумілих мотивів спробували перевести питання кримінальної справи локального рівня на масштаби відомства і при цьому «зіткнути лобами» Держприкордонслужбу та Нацполіцію, організувавши у центрі Києва маски-шоу для російського телебачення. А з ким, кого і навіщо будуть зіштовхувати завтра?... ", - повідомляє прес-служба відомства.

Читайте такожГПУ прокоментувала обшуки в адміністрації Держприкордонслужби

У повідомленні стверджується, що "у спробах дискредитувати керівництво відомства в діях військової прокуратури спостерігається завидна системність".

У ДПСУ вважають, що лля того, аби "встановити істину в незаконній вирубці лісу на Закарпатті, потрібно працювати на Закарпатті".

Згідно із повідомленням, ДПСУ начебто передала до Генеральної прокуратури матеріали, які свідчать про інші епізоди справи з можливими ознаками злочинних дій, та попросили словацьких колег також розібратися у ситуації та подати наявну у них інформацію.

Як повідомлялося раніше, під час заходів з облаштування кордону Чопської прикордонної застави було вирубано 30 км лісу цінних порід і вивезено в Словаччину на загальну суму 1,5 млн доларів.

Планом облаштування кордону вирубка лісу не передбачалсь.

Як повідомлялось, через незаконну вирубку лісів на Закарпатті було покарано 10 прикордонників. У ДПСУ пояснили, що в березні 2016 року Державна прикордонна служба спільно з Національною поліцією виявили факт незаконної вирубки лісу на ділянці Чопського загону.