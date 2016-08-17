В Одесі відбудеться "ШаурМарш" на підтримку фастфуду

В Одесі у суботу, 20 серпня, відбудеться "ШаурМарш" на підтримку фастфуду в зв'язку з тим, що влада міста заявили про намір закрити всі кіоски з продажу шаурми.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами та організаторами акції виступили місцеві журналісти Денис Корнишев та Денис Соколов у зв'язку з тим, що 15 серпня під час апаратної наради в мерії було піднято питання про заборону продажу шаурми в Одесі.

Зокрема, заступник мера Олесь Янчук заявив, що нібито вся шарума в місті виготовляється та продається в антисанітарних умовах і всі власники кіосків попереджені, щоб до кінця поточного тижня "вони закрили всі свої точки з продажу шаурми".

"В іншому випадку всі ці об'єкти будуть демонтовані. Підемо за принципом, немає кіоску – немає шаурми", - заявив Янчук.

Як пояснив УНІАН Корнишев, ініціатори вважають даний підхід неприпустимим. За умови усунення санітарних порушень (якщо вони мають місце) підприємці мають право продавати фастфуд, а споживачі купувати.

"Такий принцип діє в Європі", - підкреслив Корнишев.

За його словами, організатори сьогодні, 17 серпня, подали відповідні повідомлення в Одеську міську раду та Головне управління Національної поліції в Одеській області. Заявлена кількість учасників акції – 200 осіб.

Корнишев акцентував, що акція не є протестної, а проводиться в підтримку не конкретних виробників шаурми, а конституційного права "купляти та продавати".

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Передбачається, що "ШаурМарш" пройде у веселій, жартівливій тональності.

У зверненні організаторів до городян, розміщеному в соціальних мережах, сказано, що закриття будок з шаурмою позбавить можливості багатьох одеситів, зокрема, журналістів, перекусити під час важкого робочого дня.

"Чи ти готовий проміняти улюблений фалафель та айран на несмачну їжу з супермаркету? Чи ти готовий витрачати свій час та гроші на походи по ресторанах і кафе? Ми – ні! Йди разом з нами на "ШаурМарш", щоб захистити улюблений фастфуд. Чим більше нас буде, тим міцнішим буде захист нашої улюбленої їжі", - сказано у зверненні.

Учасникам акції пропонується прийти на марш з шаурмою, фалафелем або бургером, а також – з плакатами на підтримку фастфуду.

Маршрут маршу: від пам'ятника Дюку де Рішельє до мерії (Думська площа).

У прес-службах регіонального главку поліції та мерії УНІАН підтвердили отримання вищезгаданих повідомлень від організаторів маршу.