Поліція продовжує розслідувати історію глави відділу з угонів, затриманого п'яним за кермом "лівого" авто

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві.

“Службове розслідування продовжується. Щодо його результатів нам інформації поки не надали”, — зазначили у відділі комунікацій.

Як повідомляв УНІАН, поліцейський Подільського райуправління Малько 22 липня був затриманий у Києві нарядом поліції за керування автомобілем у нетверезому стані. Під час затримання поліцейський вчинив опір своїм колегам. Відповідні матеріали потрапили в Інтернет.

Читайте такожУ Києві затриманий за кермом "лівої" машини поліцейський замість покарання отримав підвищення - волонтерТакож волонтер Роман Сініцин заявляв, що автомобіль, яким керував Малько, належить іншій людині, і був вилучений за правопорушення.

12 серпня у поліції повідомили, що проводять службове розслідування за фактом інциденту з Мальком. У главку запевнили, що в результаті перевірки буде надано принципову оцінку учасникам цього інциденту, у тому числі й розглянуто питання про подальше проходження служби поліцейським, який вчинив правопорушення. Після завершення перевірки матеріали службового розслідування будуть направлені до прокуратури.

За даними поліції, «на даний момент встановлено, що громадянин М. не призначався на посаду заступника начальника управління поліції, а з 5 травня 2016 року перебуває на посаді начальника сектору відділу карного розшуку Подільського управління поліції».

Крім того, Подільський райсуд Києва постановив закрити провадження за відсутністю в його діях складу адмінпорушення.