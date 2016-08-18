В Одесі встановили новий пам'ятник

На Грецькій площі йде установка пам'ятника міському голові Одеси в 1878-1895 роках Георгію Маразлі, повідомляє Думская.net.

"Бронзовий бюст на гранітному постаментее вже височіє між двох фонтанів, але паркан ще не прибрали. Зараз йдуть оздоблювальні роботи. Робітники кладуть плитку і монтують сходи", - йдеться в повідомленні.

Відкрити монумент планують через кілька днів.

Зазначається, що статуя на Грецькій - другий пам'ятник видатному керівнику нашого міста, меценату і філантропу. Перший спочатку теж стояв тут (по іншу сторону "Афіни"), але при Гурвіца його перенесли на Маразлієвську.

Грецька громада наполягала на тому, щоб встановити бюст у Англійського клубу (морського музею), однак муніципалітет прийняв рішення на користь Грецької площі.

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Автором проекту є колишній головний архітектор Одеси Володимир Глазирін.

"Ідея створення цього пам'ятника виникла на початку ХХ століття. У листопаді 1907 року міська дума прийняла рішення про встановлення бюста Маразлі на Театральній площі. Ескіз розробив знаменитий одеський скульптор часів Російської імперії Борис Едуардс. Але з якихось причин з установкою не склалося, і тепер грецька громада Одеси вирішила закінчити розпочате", - розповідав Глазирін.