У ДТП на Дніпропетровщині 2 людей загинули, ще 4 травмовані

15:30, 18 серпня 2016
Суспільство
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У Кривому Розі Дніпропетровської області в дорожньо-транспортній пригоді двоє людей загинули, ще четверо зазнали травм.

мчс гсчс дтп / km.mns.gov.ua

Як повідомили УНІАН у відділі управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, ДТП сталося сьогодні, 18 серпня, о 02.35.

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«За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo Sens не впорався з керуванням, виїхав на роздільний газон та, перетнувши його, скоїв зіткнення з автомобілем МАЗ з причепом», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів Daewoo Sens отримали несумісні з життям травми, ще троє пасажирів та водій цієї автівки отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини події.

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