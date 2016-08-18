У ДТП на Дніпропетровщині 2 людей загинули, ще 4 травмовані

Як повідомили УНІАН у відділі управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, ДТП сталося сьогодні, 18 серпня, о 02.35.

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«За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo Sens не впорався з керуванням, виїхав на роздільний газон та, перетнувши його, скоїв зіткнення з автомобілем МАЗ з причепом», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів Daewoo Sens отримали несумісні з життям травми, ще троє пасажирів та водій цієї автівки отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини події.