В Україні створено 142 опорні школи - Гриневич

Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич сьогодні під час педагогічної конференції, поінформували УНІАН у прес-службі Міносвіти.

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«Наразі українські області звітують про 142 готові до роботи опорні школи. Лідерами за їх кількістю є Кіровоградська, Київська, Вінницька, Дніпропетровська та Тернопільська», - сказала міністр.

Вона зазначила, що опорні школи – один із пріоритетів для МОН, адже вони дозволять забезпечити кращий доступ до якісної освіти дітям з сільської місцевості.

Таким чином, початкова школа залишиться біля дому, а учні середньої школи підвозитимуться в опорні школи, де працюють кращі вчителі та є потрібне для навчання обладнання, відзначила Гриневич.

Разом з тим вона підкреслила, що створення мережі опорних шкіл можливо лише за умови якісної організації підвезення дітей, що передбачає наявність шкільних автобусів та відремонтованих доріг.

“Уряд виділив 600 млн на шкільні автобуси. При цьому, для порівняння, з місцевих бюджетів на ці цілі передбачено приблизно 347,8 млн грн. Спочатку була постанова, що передбачала фінансування закупівлі автобусів 50% на 50%, потім пішли на поступки і зробили 70% на 30%. Проте цей потенціал на місцях досі не використаний», - наголосила Гриневич.

Міністр зауважила, що органи місцевого самоврядування в результаті децентралізації отримали додаткові кошти – лише з 1 січня по 1 липня 2016 року вони збільшили власні бюджетні надходження на 23 млрд грн порівняно з минулим роком.

Загалом у розпорядженні опорних шкіл наразі знаходиться 172 автобуси, з них у попередні роки закупили 42 автобуси, а в цьому році на місцях придбали ще 130.

“Зараз закуплено 130 автобусів для опорних шкіл, як повітря потрібно ще 152”, - наголосила очільниця МОН.

«Я хочу підкреслити, що не менш важливим для нас є синхронізувати ремонт доріг з маршрутами по підвезенню дітей до опорних шкіл. За нашими підрахунками, потрібно відремонтувати ще 2,5 тис. кілометрів доріг, якими підвозитимуть найбільшу кількість учнів», - зазначила Гриневич.